Медведев: толпа всегда болеет против русских

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о болельщиках после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча завершилась волевой победой пятой ракетки мира в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Я думаю, что национальность также играет ключевую роль в том, какую поддержку я получу или не получу. Когда ты играешь с кем-то из другой страны, толпа болеет за него, а не за россиянина.

Я не так уж разочарован, если говорить о теннисе. Я мог бы добиться большего, но это была нереальная борьба. Надаль по ходу матча поднял уровень, и он был действительно силен. Он не играл полгода, и это было нереально», — приводит слова 25-летнего россиянина журналист Лоренцо Эрколи в Twitter.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее Медведев призвал судью быть пожестче с австралийской публикой во время финала Australian Open.