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«Зенит» объявил о переходе Азмуна в «Байер»

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Петербургский «Зенит» и леверкузенский «Байер» официально достигли соглашения о переходе иранского форварда Сердара Азмуна в немецкий клуб в зимнее трансферное окно.

Изначально сообщалось, что нападающий заключил контракт, который действует со следующего сезона, и конец этого Азмун проведет в чемпионате России.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых.

Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее Сердар Азмун отреагировал на пост полузащитника сборной России Магомеда Оздоева в Instagram.

«Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце», — написал Азмун в комментариях к посту.

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Футбол. Чемпионат России
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