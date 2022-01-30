Фанаты «Локомотива» присоединились к бойкоту Fan ID

Объединение болельщиков «Локомотива» выступило против оформления паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый «паспорт болельщика». В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили…» — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы фанатов «Локомотива» в Instagram.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Динамо» приняли решение бойкотировать матчи из-за принятия закона о Fan ID. По мнению болельщиков, меры контроля над болельщиками являются избыточными.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова», «Краснодара», «Крыльев Советов» и других клубов.

Ранее Евгений Кафельников поддержал фанатов и заявил, что не будет делать Fan ID.