Ракетную опасность объявили на территории всей Белгородской области

Сирены ракетной опасности снова включились на всей территории Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам», — предупредил он местных жителей.

Гладков напомнил, что безопаснее всего спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Пешеходов он призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

До этого ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Белгорода. Сирены ракетной опасности уже включались в Шебекинском районе Белгородской области.

Днем в четверг, 16 мая, средства ПВО РФ сбили две воздушные цели на подлете к Белгороду: украинский снаряд РСЗО «Ольха» и беспилотник.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.