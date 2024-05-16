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В США заявили об отставании от графика установки обеспечения истребителей F-35

Конгресс США сообщил о задержке с установкой ПО истребителей F-35 на два года

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Нина Падалко/РИА Новости

Сверхзвуковые истребители-невидимки пятого поколения F-35 оснастят последней версией программного обеспечения (ПО) не ранее 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аудиторский доклад Конгресса США.

«F-35 не сможет выполнять свои самые продвинутые миссии до 2025 года», — отмечается в материале.

Согласно информации агентства, это вызвано задержками с модернизацией стоимостью $1,8 млрд. Отставания от планового графика стали результатом нестабильного программного обеспечения и устаревшего аппаратного обеспечения для пакета модернизации. Предполагается, что апгрейд повысит вычислительную мощность воздушных птиц в 37 раз, а объем памяти — в 20 раз в сравнении с нынешними возможностями F-35.

Первые боеспособные истребители должны были быть поставлены в июле 2023 года, уточняется в статье.

В марте заместитель министра обороны США Уильям ЛаПланте объявил о начале полномасштабного производства истребителей F-35A Lightning II.

Ранее США одобрили поставку истребителей F-35 в Грецию.

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