Генсек НАТО обсудил покушение на Фицо с вице-премьером Словакии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что по телефону обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняко покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо.

По словам Столтенберга, в разговоре с Калиняко он выразил солидарность с Фицо и народом Словакии.

«Атака на премьер-министра — это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей», — написал генсек НАТО.

15 мая Столтенберг заявил, что был шокирован, узнав информацию о покушении на премьера Словакии.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее появились данные об оружии, из которого стреляли в Фицо.