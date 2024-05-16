Стало известно имя нового главного тренера «Спартака»

Новым главным тренером московского «Спартака» стал сербский специалист Деян Станкович. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

На этой неделе «Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

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