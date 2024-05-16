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В Талибане высказались о размещении оружия в Афганистане

В Талибане не позволят размещать военную инфраструктуру в Афганистане

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Bernat Armangue/Reuters

Глава политического офиса талибов (организация запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что движение «Талибан» не разрешит размещать другим странам военную инфраструктуру в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы никому не позволим создавать военную инфраструктуру в Афганистане. Однако мы хотели бы иметь позитивные отношения с соседними, региональными и другими странами, основанные на взаимных интересах», — сказал Шахин.

До этого сообщалось, что делегация афганского движения «Талибан» не смогла вовремя прибыть на экономическую конференцию «Россия — Исламский мир: KazanForum» из-за атаки украинского беспилотника на татарстанскую столицу. По данным журналистов, талибы должны были вылететь из Москвы в Казань в 08:45 мск, однако рейс до сих пор задерживается из-за утренней атаки. Отмечается, что делегацию от Афганистана возглавляет и. о. главы минпромторга страны Нуриддин Азизи.

По информации Telegram-канала Mash, летательный аппарат сбили над селом Верхний Услон, которое находится в 25 километрах от международного аэропорта Казани. Воздушную гавань закрыли на прием и отправление самолетов в целях обеспечения безопасности.

Ранее дроны ВСУ атаковали топливную базу под Ростовом.

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