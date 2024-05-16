В посольстве РФ оценили эстонский закон о российских активах

Закон об использовании заблокированных российских активов, который принял парламент Эстонии, противоречит ее Конституции и ведет к усилению напряжения между двумя государствами. Об этом заявило посольство Москвы в Таллине, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

В заявлении подчеркивается, что РФ будет рассматривать любое посягательство на имущество ее физических и юридических лиц как неприкрытое воровство. При этом Москва намерена оставить за собой право принять ответные меры на соответствующие действия Таллина, уточнили в дипломатическом представительстве.

«Эта псевдоправовая инициатива не только противоречит положениям международного права и Конституции Эстонии <...>, но и создает дополнительное напряжение в и без того переживающих не лучшие времена отношениях между Москвой и Таллином», — добавили в посольстве.

Российские дипломаты пояснили, что 32-ая статья Конституции Эстонии гарантирует неприкосновенность частной собственности.

15 мая парламент республики принял закон об использовании замороженных активов РФ. За документ, позволяющий Таллину передавать заблокированные российские активы на помощь Киеву, проголосовали 65 депутатов. Еще трое парламентариев высказались против.

Ранее в парламенте Эстонии допустили возможность отправки союзных войск на Украину.