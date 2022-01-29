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Кафельников: поддержу фанатов и не буду делать Fan ID

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РИА Новости

Самый титулованный теннисист в истории России и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что не собирается делать паспорт болельщика. По его словам, так он выступит в поддержку фанатов клубов, которые уже решили отказаться от оформления документов, которые будут необходимы, чтобы попасть на матч.

«Нет, конечно, я точно не буду делать Fan ID и поддержу фанатов, которые объявляют бойкот посещению стадионов», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Ранее сообщалось, что фанаты московского «Динамо» приняли решение бойкотировать матчи из-за принятия закона о Fan ID. Об этом сообщает официальный сайт «Династии». По мнению болельщиков, меры контроля над болельщиками являются избыточными.

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