Широков назвал экс-наставника ЦСКА и «Краснодара» Гончаренко средним тренером

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о экс-наставнике столичного ЦСКА и «Краснодара» Викторе Гончаренко.

По его словам, уровень белорусского специалиста не соответствует уровню топ-клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не знаю, что у них произошло, но изначально считал, что Гончаренко – не уровень «Краснодара», ничего им не даст, что и произошло.

Гончаренко – средний тренер, который попал в хорошую команду – ЦСКА – и довел ее до своего уровня – среднего клуба. Из топа он превратил ЦСКА в средний клуб», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что Гончаренко был уволен из стана «быков» в январе.

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