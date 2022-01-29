Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун не полетел с «Зенитом» на сборы в Португалию. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов России.
По информации «СЭ», футболист продолжает находиться на карантине в Дубае.
Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года. Есть информация, что «Байер» рассматривает возможность заполучить иранца уже этой зимой.
Иранец пополнил ряды «Зенита» зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что активные болельщики «Уфы» объявили о бойкоте матчей клуба из-за подписания закона о Fan ID.
Отправляемся на #ГазпромТренировочныеСборы в Португалию! ✈— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 29, 2022
Вильмар Барриос присоединится к команде после отборочных матчей ЧМ-2022 в составе сборной Колумбии. pic.twitter.com/UaIX5gQ3xx