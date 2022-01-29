Пащенко выиграл серебро в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону

Российский биатлонист Петр Пащенко занял второе место в гонке преследования, которая прошла в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 39 секунд, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах.

Победу одержал норвежец Сверре Дален Аспенес, который финишировал с тремя промахами через 34 минуты 2 секунды после старта.

Бронзовая награда досталась представителю Германии Лукасу Фрацшеру, промахнувшемуся шесть раз.

Отметим, что Никита Поршнев занял итоговую седьмую строчку, Василий Томшин прибыл к финишу 12-м, Ильназ Мухамедзянов финишировал 24-м, Михаил Первушин занял 31-е место, а Александр Поварницын довольствовался 38-й позицией.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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