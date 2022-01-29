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Медведев поделился ожиданиями от финала Australian Open против Надаля

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Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как будет готовиться к финальному матчу Открытого чемпионата Австралии против испанца Рафаэля Надаля.

«Мы обсудим тактику с тренером. Наверное, физика будет играть большую роль. Надаль любит затягивать розыгрыши — я тоже. Будет мощная битва.

Но я помню финальный матч в Австралии, который был в прошлом году — пусть и против другого соперника. Так что постараюсь лучше подготовиться, лучше сосредоточиться, больше бороться и оставить всего себя на корте.

Мы знаем, что Рафа, как и я, будет бороться с первого очка до последнего, — приводит слова теннисиста «Матч ТВ».

В полуфинале турнира Даниил Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Медведев 13 раз подал навылет и допустил 28 ошибок. Циципас совершил пять эйсов и допустил 32 неточности.

Финал состоится 30 января.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль опубликовал пост в Instagram перед финальным матчем Открытого чемпионата Австралии с Даниилом Медведевым.

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