Кличко призвал Джошуа не отказываться от реванша с Усиком

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко призвал британского боксера Энтони Джошуа не отказываться от боя-реванша с украинским спортсменом Александром Усиком, передает Sky Sports.

По предварительной информации реванш может состояться в феврале — марте 2022 года. По сообщениям СМИ, британец активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса, однако в последнее время появились слухи, что от боя Джошуа может отказаться.

«Если Джошуа откажется в этот момент, когда боксерская аудитория ожидает реванша и хочет увидеть еще один бой Джошуа с Усиком, то покажет слабость. Джошуа, не делай этого, пожалуйста. Как бойцы, мы сражаемся не только за себя, но и за болельщиков», — заявил Кличко.

Напомним, ранее Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне. Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут.

Ранее сообщалось, что Усик на YouTube-канале Маши Ефросининой рассказал о своем отношении к Украине.