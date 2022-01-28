Три очка Панарина не помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Джекетс».

Российский нападающий проигравшей команды Артемий Панарин принял участие в трех голах своей команды. На 2-й минуте поединка он открыл счет, поразив ворота соперника, а следом дважды помог отличиться своим одноклубникам по ходу игры.

Ранее сообщалось, что Панарин отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Голевая передача в матче стала для Артемия 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место по результативным передачам среди российских хоккеистов. По этому показателю Панарин обошел легендарного Павла Буре, который отдал 342 передачи в 702 матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3

0:1 — Панарин (Фокс, Линдгрен), 01:29;

0:2 — Гудроу (Шнайдер, Панарин). 04:44;

1:2 — Нюквист (Лайне, Дженнер), 05:49;

2:2 — Дженнер (Веренски, Бьёркстранд), 07:28;

3:2 — Курали (Доми, Веренски), 26:18;

4:2 — Дженнер (Лайне), 32:27;

4:3 — Зибанеджад (Панарин, Шнайдер). 47:12;

5:3 — Курали (Веренски, Дженнер), 57:46.