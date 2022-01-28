Зюганов призвал отменить закон о Fan ID

Руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступил против закона о введении паспорта болельщика (FAN ID).

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID — аналог QR-кодов, но только для футбола.

Закон о Fan ID нужно отменять. Важно слышать и слушать голос народа, который говорит однозначное нет любой попытке «куардизации» страны», — написал Зюганов в Instagram.

Напомним, что с 1 июня 2022 года должен вступить в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» высказался о недовольстве общественности принятием Госдумой закона о Fan ID.