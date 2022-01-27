Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом 22:10
В Таджикистане заявили о передислокации военных Киргизии 22:09
Президент Молдавии заявила о риске войны в Восточной Европе 22:00
Карпин отреагировал на слова Смолова о трусости перед сборной Хорватии 21:58
Трех задержанных на границе Украины журналистов отпустили из ФСБ 21:49
Российский хоккеист попал в состав сборной Китая на Олимпиаду-2022 21:47
Ученый рассказал об опасности «скрытого» варианта «омикрона» 21:46
Верка Сердючка рассказала, зачем исполнила песню о Бандере 21:44
В США рассказали о «длинных когтях» российской системы ПВО... 21:31
В МИД России оценили возможность дальнейшего диалога с Западом 21:23
Бесплатная ставка 2000 р.

Комментатор Орлов: Fan ID не будет, это второе поражение Госдумы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» высказался о недовольстве общественности принятием Госдумой закона о Fan ID.

«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом. Первое — QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь. Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова, и есть мнение, что его вообще отменят. Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА», — сказал Орлов.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться», — заявил Боярский.
Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о законе о введении паспорта болельщика.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть