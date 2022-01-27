Комментатор Орлов: Fan ID не будет, это второе поражение Госдумы

Комментатор Геннадий Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» высказался о недовольстве общественности принятием Госдумой закона о Fan ID.

«Я рад за болельщиков. Они отбили! Fan ID-то не будет. Это второе поражение Госдумы с народом. Первое — QR-коды отлетели в сторону, потому что было возмущение. А теперь вот отбили здесь. Уже депутат Журова сказала, что об РПЛ в документе не было ни слова, и есть мнение, что его вообще отменят. Мы же в системе ФИФА и УЕФА, и там нет Fan ID. По футбольным законам мы ответственны перед ФИФА и УЕФА», — сказал Орлов.

Сейчас практически все фанатские движения заявили о бойкоте игр — их право. Но надо помнить, для кого существует вообще футбол. Зритель всегда очень важен для атмосферы на стадионе, поэтому к мнению болельщиков стоит прислушаться», — заявил Боярский.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о законе о введении паспорта болельщика.