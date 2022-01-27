Жена Карпина заявила, что ее муж в будущем рассмотрит предложение «Спартака»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, в интервью Youtube-каналу Betsafe Прибалтика заявила, что в будущем ее муж рассмотрит возможность стать наставником «Спартака», если от красно-белых поступит достойное предложение.

«Все зависит от обстоятельств, предложений. Это работа. Нет такого, что он обиделся на Федуна и больше никогда не будет с ним работать. Будет хорошее предложение, он будет его рассматривать, как и от любого другого клуба. По поводу возвращения в «Спартак» – он не отрицает такой возможности. Он ни разу не говорил: «Никогда не пойду в «Спартак» или «Пока Федун в «Спартаке», я туда не вернусь», —заявила Карпина.

Карпин возглавлял «Спартак» в период с 2009 по 2014 год.

Напомним, что сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в группе отборочного турнира к чемпионату мира, уступив Хорватии в заключительном матче. Это позволило россиянам попасть в стыковые матчи.

24 марта 2022 года пройдет встреча между сборными России и Польши. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния сборных Швеции и Чехии. Положительный результат станет билетом в финальную стадию чемпионата мира – 2022, который пройдет в Катаре.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал визиты Карпина на зимние сборы команд Российской премьер-лиги.