Овечкин обменял шайбу на шоколадку перед матчем «Вашингтона» с «Сан-Хосе»

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сан-Хосе Шаркс» произошел милый эпизод с участием российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина.

На разминке перед игрой форвард обменялся с юным болельщиком — отдал ему шайбу, а взамен получил шоколадку.

«Хотим видеть знак, который получил Овечкин, чтобы совершить эту сделку», — написала пресс-служба «столичных» в своем Twitter, опубликовав видео милого эпизода.

Чуть позднее в социальной сети было опубликовано фото маленького фаната, держащего в руках плакат с написанным предложением по обмену.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 44 играх. Он занимает второе место в списке бомбардиров этого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Лидирует нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо (17 + 42).

Ранее сообщалось, что российский голкипер клуба «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов пострадал после столкновения с капитаном своей команды Александром Овечкиным в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

need to see the sign that got ovi to make this trade pic.twitter.com/pNWB8kxCVO