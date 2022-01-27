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Рудковская назвала причину госпитализации Плющенко

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Известный музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, с каким диагнозом ее супруг — бывший фигурист и тренер Евгений Плющенко — попал в больницу, передает РИА «Новости».

О госпитализации известного спортсмена стало известно 26 января.

«Все нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. С приступом его увезли вчера прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», — заявила Рудковская.

Ранее сообщалось, что бывший фигурист Евгений Плющенко на своей странице в Instagram сообщил, что попал в больницу. Сам тренер рассказал, что обострение застало его прямо во время тренировочного процесса, однако сейчас уже все хорошо. Также своим поклонникам он посоветовал следить за своим питанием и беречь себя.

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырехкратным победителем финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионом мира среди юниоров и десятикратным чемпионом России.

В 2017 году Плющенко объявил об открытии в Москве академии «Ангелы Плющенко». В июне 2020 года он был назначен одним из тренеров сборной России по фигурному катанию.

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