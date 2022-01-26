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«Зенит» отказался отпускать Азмуна в сборную Ирана

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РИА Новости

Пресс-секретарь Федерации футбола Ирана (FFIRI) Хоссейн Шарифи рассказал о том, что «Зенит» отказался отпускать своего форварда Сердара Азмуна в национальную команду. Слова Шарифи передает Mehr.

«К сожалению, несмотря на огромные усилия федерации и сборной, «Зенит» не согласился на необходимое сотрудничество, что в своем роде странно и должно быть расследовано. В настоящее время игрок находится в Дубае, и мы уже обратились в ФИФА. Хотим, чтобы игрок прибыл в Иран как можно скорее. Мы будем следить за ходом дела и отсутствием сотрудничества со стороны «Зенита», — сказал Шарифи.

Напомним, что Азмун уехал в Германию на подписание контракта с «Байером», не поставив в известность тренерский штаб и руководство сине-бело-голубых. Контракт Азмуна с немецким клубом вступит в силу летом 2022 года.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее хавбек «Химок» Денис Глушаков предложил своему одноклубнику Юрию Жиркову переманить Азмуна в подмосковный клуб.

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