Широков об уходе Хендрикса из «Спартака»: слава богу

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков, комментируя уход Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах аренды, заявил, что красно-белым нужно было очистить позицию легионера. Слова Широкова передает «Спорт-Экспресс».

«Слава богу, что Хендрикс перешел в «Фейеноорд». Для «Спартака» это очень хорошо. Им нужно было очистить легионерскую позицию. Я не думаю, что он погоду делал в «Спартаке». Трудно оценить игрока, если он играет так мало. Ничем выдающимся пока он не запомнился за этот год. Может, конечно, добавит, но предпосылок к этому нет», — сказал Широков.

Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023, после чего клуб из Нидерландов сможет выкупить Хендрикса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хендрикс провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €1,8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.