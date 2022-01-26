«Спартак» объявил о переходе Хендрикса в «Фейеноорд»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс перешел в голландский «Фейеноорд» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2022/2023, после чего клуб из Нидерландов сможет выкупить Хендрикса.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хендрикс провел восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Хендрикса составляет €1,8 млн.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 23 балла и отставая от лидера — петербургского «Зенита» — на 15 очков. Также красно-белые продолжают выступление в Лиге Европы, в плей-офф турнира они вышли с первого места в группе.

Ранее Фулько ван Куперен, агент Хендрикса, прокомментировал уход футболиста из команды.