Матч Медведева и Оже-Альяссима на Australian Open прерван

Четвертьфинальный матч между россиянином Даниилом Медведевым и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) прерван из-за дождя.

На момент остановки матча шел третий сет. После двух сетов Медведев уступал со счетом 2:0.

«Газета.Ru» ведет ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Еще одна четвертьфинальная встреча между Янником Синнером и Стефаносом Циципасом также была остановлена из-за дождя. Чуть позже спортсмены перебрались играть на корт под крышей. Матч завершился победой греческого теннисиста. Теперь его соперником в полуфинале станет победитель пары Медведев – Оже-Альяссим.

Медведев является единственным оставшимся представителем России на турнире. На более ранних стадиях выбыли Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим победителем турнира является Новак Джокович. В прошлом году он в финале обыграл Даниила Медведева. В этом турнире сербский теннисист не принимает участия.

Ранее журналист австралийского Fox Sports Алекс Конрад назвал Медведева антигероем мирового тенниса.