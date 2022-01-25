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«Видимо, это замена Ракицкому»: экс-тренер «Зенита» высказался о новой позиции Дзюбы

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РИА Новости

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба в контрольном мачте против «Жилины» (5:0) играл на позиции центрального защитника. Слова Петржелы передает Sport24.

«Видимо, это замена Ракицкому. А вообще хорошая идея для возрастного игрока. На закате карьеры Дзюба может стать отличным защитником. В этой роли его можно будет использовать в победных матчах, когда надо играть на удержание счета. Данные для защитника у него есть: хорошая координация, силовая борьба и великолепная игра на втором этаже. Уверен, он способен принести пользу команде на любой позиции», — сказал Петржела.

Ранее Дзюба рассказал о своих ощущениях от игры на позиции центрального защитника.

Дзюба стал игроком петербургского клуба в 2015 году. За это время вместе с командой он три раза становился чемпионом России.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

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Футбол. Чемпионат России
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