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Тренер «Зенита» Семак заявил о возможности смены позиции Дзюбы на защитника

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РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре Артема Дзюбы в качестве центрального защитника петербургской команды в товарищеском матче против «Жилины». Слова Семака передает официальный сайт «Зенита».

«Дзюба в роли центрального защитника? Почему нет, учитывая, что у нас большая группа центральных защитников выбыла на этих сборах. Другие наши три центральных защитника не смогли принять участие, поэтому на Хотулева выпала огромная нагрузка. Он почувствовал спазм приводящей мышцы, и у нас было два варианта: выпускать на эту позицию либо Кузяева, либо Дзюбу. Выбрали Артема», — сказал Семак.

Дзюба стал игроком петербургского клуба в 2015 году. За это время вместе с командой он три раза становился чемпионом России.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги форвард провел 17 матчей, в которых забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге чемпионов 33-летний россиянин принял участие в шести матчах, в которых ему удалось отдать одну голевую передачу.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин в очередной раз ответил на вопрос о возможности возвращения Дзюбы в национальную команду.

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Футбол. Чемпионат России
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