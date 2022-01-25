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Капризов набрал сотое очко в НХЛ

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Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов, отдавший две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс» (8:2), набрал сотое очко в лиге.

Нападающий продлил результативную серию до пяти матчей (забросил три шайбы и сделал шесть ассистов).

Всего в этом сезоне 24-летний россиянин набрал 49 (17+32) очков в 37 матчах и является лидером «Миннесоты» по результативности.

Таким образом, после 38 сыгранных матчей «Миннесота» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 53 очка.

В минувшем сезоне, который был для Капризова дебютным в НХЛ, он набрал 51 очко (27+24).

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (0:1) своим броском сломал маску шведскому голкиперу Робину Ленеру.

«Это был самый сильный удар в голову, который я пропускал», — приводит слова вратаря американский журналист Джастин Эмерсон.

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Хоккей. НХЛ
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