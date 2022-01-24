Президент «Урала» выступил против закона о Fan ID

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов выступил против закона о Fan ID. Его слова приводит РИА «Новости».

«Комментировать решение болельщиков не буду. Вопрос по Fan ID решается на государственном уровне, поэтому зачем меня спрашивать? Могу лишь снова сказать, что я против введения этой системы», — сказал Иванов.

Fan ID — электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Оформить его можно будет через портал госуслуг. В паспорте болельщика будет отражена история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи из-за закона о Fan ID.

«На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает.

Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет – он не поможет добиться отмены закона», — заявил народный избранник.