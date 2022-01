Тренер «Ливерпуля» Клопп подарил болельщикам две бутылки пива

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы своей команды в матче 23 тура Английской премьер-лиги над «Кристал Пэлас» (3:1) решил порадовать болельщиков клуба.

На встрече, которая прошла в Лондоне, из-за коронавирусных ограничений не присутствовали болельщики. Тем не менее, немецкий специалист решил сделать подарок группе фанатов, которые ждали команду возле стадиона. Клопп взял в автобусе две бутылки пива и отдал их болельщикам.

После 22 матчей «Ливерпуль» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 48 очков. Возглавляет чемпионат Англии «Манчестер Сити», который набрал 57 баллов.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет с «Кардиффом». Встреча пройдет 6 февраля в рамках Кубка Англии. В Премьер-лиге команда Клоппа проведет следующий матч 10 февраля против «Лестера».

Ранее Юрген Клопп сдал сомнительный тест на коронавирусную инфекцию.

Jurgen Klopp passing beers to fans after the game pic.twitter.com/5v0C8WiEx3