Газзаев о новом проекте «Локомотива»: это аферисты

Бывший тренер сборной России по футболу высказался о происходящем в московском «Локомотиве», передает «РБ Спорт».

«Как оцениваю проект «Локомотива»? Крайне отрицательно. Это аферисты. Как можно прийти в клуб, который входит в число лидирующих в российском футболе, и все завалить», — сказал Газзаев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занял шестое место, набрав 28 очков.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имеющий в активе 38 баллов.

Ранее нападающий «Монако» Вилсон Изидор стал игроком «Локомотива».

Соглашение с французским форвардом рассчитано на 4,5 года. Он получил 19-й номер.

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 Изидор принял участие в 12 встречах, в который он сумел забить один мяч и отдать одну результативную передачу.