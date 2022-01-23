Логинов извинился за свое выступление в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов в эфире «Матч ТВ» высказался о своем выступлении на третьем этапе эстафеты на КМ в Антхольце (Италия).

На первом этапе за россиян бежал Антон Бабиков. Даниил Серохвостов принял эстафету на втором этапе. Третий отрезок гонки бежал Логинов, который использовал пять дополнительных патронов. Завершал эстафету Эдуард Латыпов. После стрельбы лежа он отправился на один штрафной круг, но в концовке смог отыграть две позиции и принес России серебро.

«Сегодня пятый-шестой день нахождения в горах меня немного климатит, и это сказывается на стрельбе. Не функционально, а именно дыхание, стрельба. Я хочу извиниться, что мой этап получился не самым удачным. Норвежцам чуть проще сейчас, они две недели находятся в горах на высоте более 1800 м, а сейчас спустились сюда на 1600 м. Я понимал, что этот этап им будет даваться легче», — сказал Логинов.

Отметим, что победителями гонки стали норвежские биатлонисты. Бронзы удостоилась сборная Германии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию эстафеты.

Ранее бывший наставник сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги женской эстафетной гонки.