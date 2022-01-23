Тренер «Оттавы» об Овечкине: величайший снайпер в истории никогда не прощает

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги назвал форварда «столичных» Александра Овечкина величайшим снайпером в истории. Его слова передает сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что капитан «столичных» оформил дубль в этом матче.

«Мы дважды оставили его одного в слоте, и он дважды нас наказал. Величайший снайпер в истории никогда не прощает», — сказал Смит.

Напомним, в одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру Овечкина в матче против «Оттавы».