Главный тренер «Оттавы» объяснил свои слова о том, что Овечкин не будет играть вечно

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (2:3 ОТ) прокомментировал свои слова о том, что нападающий столичной команды Александр Овечкин не будет играть вечно. Его слова передает журналист Том Гулитти в Twitter.

«Уверен ли я, что Овечкин не будет играть вечно? Ну, я седьмой год в лиге и за это время видел парней, которые «сдавали» и в конечном итоге уходили. Но я не вижу разницы между Ови семь лет назад и Ови сейчас. Он все еще так же опасен. Он забивает так же быстро, он такой же мощный», — сказал Смит.

Сегодня россиянин оформил дубль. В одном из эпизодов Овечкину ассистировал другой россиянин «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов. Эти результативные действия 36-летнего форварда позволили ему единолично возглавить список бомбардиров этого сезона. Теперь на счету Овечкина по 29 заброшенных шайб и голевых передач. Ближайший преследователь, нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, имеет в своем активе 56 очков (16 + 40).

Также Овечкин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. После сегодняшней игры у 36-летнего россиянина стало 759 заброшенных шайб. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. У возглавляющего рейтинг канадца Уэйн Гретцки в активе 894 шайбы за карьеру.

Ранее сообщалось, что Овечкин не заметил, как забросил шайбу в ворота «Оттавы».