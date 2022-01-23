Шайба Капризова позволила «Миннесоте» одержать победу над «Чикаго»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле закончился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс».

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 4:3 (ОТ).

За хозяев заброшенными шайбами отметились Йоэль Эрикссон Эк, российский нападающий Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Маркус Фолиньо. В составе «Чикаго» забили Хенрик Боргстрем (дубль) и Алекс Дебринкэт.

Таким образом, после 37 сыгранных матчей «Миннесота» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 51 очко. «Чикаго» располагается на 14-й позиции на Западе, имея в актве 37 баллов в 41 встрече.

В следующем мачте «Миннесота» сыграет с «Монреаль Канэдианс». Встреча состоится 25 января. В этот же день «Блэкхокс» в гостях встретятся с «Колорадо Эвеланш».

Ранее гол и передача Артемия Панарина помогли « Нью-Йорк Рейнджерс» обыграть «Аризону Койотс».