Овечкин забил свой 759-й гол в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы» сделал дубль. Идет третий период встречи, счет 2:2.

Эти шайбы стали для 36-летнего россиянина 758-й и 759-й за все время выступления в НХЛ. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766-ю шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. Возглавляет рейтинг канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы за карьеру.

36-летний россиянин не уходит с площадки без результативных действий уже седьмой матч подряд. По системе гол + пас Овечкин является в этом сезоне безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 58 баллов. На второй строчке располагается нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. На его счету 56 очков.

Напомним, что Овечкин, как и все игроки НХЛ, пропустит предстоящие Олимпийские игры в Пекине из-за решения лиги. Прошлую Олимпиаду нхэловцы также пропускали.

Ранее Овечкин поделился мнением о том, почему он в этом сезоне показывает такую высокую результативность.