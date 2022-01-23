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Овечкин объяснил свою высокую результативность в этом сезоне НХЛ

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Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о том, почему он в этом сезоне показывает такую высокую результативность.

«Мне по-прежнему интересно. Я все также люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнерами по команде. Думаю, что это главное», — передает слова Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

36-летний россиянин не уходит с площадки без результативных действий уже шесть матчей подряд. 21 января в матче против «Бостона» он оформил свою 29-ю голевую передачу в сезоне. По системе гол + пас Овечкин является в этом сезоне безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 56 баллов. Такое же количество очков у нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо.

Также Ови продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере. На третьем месте располагается чешский хоккеист Яромир Ягр, на его счету 766 голов.

Ранее тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит рассказал, как нужно действовать против Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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