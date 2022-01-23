Экс-тренер «Зенита»: через год Азмун будет играть в АПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на переход иранского нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

«Переход в «Байер» для Азмуна — это супер. Если Азмун хорошо себя покажет, то Бундеслига — это лишь переходный вариант. Запомните мои слова: через год будет играть в АПЛ. Наверное, играть в Англии — мечта каждого футболиста. Условному «Ньюкаслу» Сердар пригодился бы и сейчас», — передает слова Петржелы «Чемпионат».

Сегодня иранский нападающий подписал контракт с немецким клубом сроком на пять лет. Форвард петербургского клуба начнет выступать за немецкую команду с начала сезона-2022/2023.

Иранец пополнил ряды клуба с берегов Невы зимой 2019 года, до этого он защищал цвета казанского «Рубина». В составе команды из Петербурга нападающий три раза становился чемпионом России, а также обладателем Кубка России 2019/20 и дважды — Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 15 матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился семью забитыми мячами.

Ранее спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал подписание контракта с нападающим «Зенита» Азмуном.