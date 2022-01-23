Большунов рассказал, о чем думает перед сном

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о том, какие мысли к нему приходят перед сном.

«Когда ложусь спать, то думаю, что на следующий день делать, чтобы улучшить форму и результаты. До этого все соревнования дали понять, что все ребята трудились, не отдыхали, меня многие стали обгонять. Дело не в том, чтобы больше тренироваться, а в том, что если летом не получается запланированное, то зимой нужно думать», — сказал Большунов в эфире программы «На лыжи с Еленой Вяльбе».

Последней гонкой для россиянина в этом сезоне был масс-старт свободным стилем на «Тур де Ски». Большунов финишировал седьмым и потерял все шансы, чтобы стать первым в общем зачете. В итоге победителем «Тур де Ски» стал норвежец Йоханнес Клебо.

Напомним, что последующие два этапа Кубка мира были отменены. Сначала сообщалось об отмене этапа во Франции, который должен был пройти с 14 по 16 января, потом был отменен этап в Словении, запланированный на 21 января. Причиной послужил рост распространения коронавирусной инфекции.

Следующим соревнованием для лыжников станут Олимпийские игры, они стартуют в Пекине 4 февраля. В лыжных гонках разыграются 12 комплектов медалей.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о готовности российских лыжниц к предстоящей Олимпиаде в Пекине.