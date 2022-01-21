Фазель отреагировал на новость о возможном переносе на лето хоккейного турнира Олимпиады

Почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) отреагировал на информацию о том, что хоккейный турнир пекинской Олимпиады могут перенести на лето, передает «Спорт-Экспресс».

«Я первый раз слышу об этом. Я даже не знаю, что сказать. Как говорит Дональд Трамп, фейковая новость», — сказал Фазель.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

22 декабря НХЛ официально объявила о том, что ее игроки не примут участие на Олимпийских играх. Причиной отказа называется рост количества случаев коронавируса в лиге. Всего в Играх примут участие 12 мужских команд.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал странной информацию о переносе хоккейного турнира Олимпиады на лето 2022 года.