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Тарщипев отреагировал на выход Медведева в третий круг Australian Open

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Susana Vera/Reuters

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в третий круг Australian Open — 2022.

В матче второго круга второй ракетке мира противостоял австралиец Ник Кирьос. Встреча, которая продолжалась 3 часа 4 минуты, завершилась со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4, 6:2 в пользу уроженца Москвы.

«Когда первый сет Даня выиграл, сомнений не было. В затяжной игре Медведев сильнее. Выиграв первый сет, Медведев не мог игру упустить. Проиграл третий сет из-за одного очка. Могло быть и 3-0. Игра была такая, потому что Кирьос хорошо подавал и иногда исполнял крутые розыгрыши. Но, повторюсь, сомнений не было.

Несомненно, хорошо, что Даня сыграл такой матч уже во втором раунде. Быстрее вработается в турнир на полную. Главное, чтобы хорошо восстановился», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Ранее Карен Хачанов опубликовал пост, посвященный предстоящему матчу против Рафаэля Надаля в рамках Открытого чемпионата Австралии.

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