Черчесов потерпел первое поражение на посту тренера «Ференцвароша»

Венгерский «Ференцварош» потерпел первое поражение под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова.

Будапештская команда уступила в товарищеском матче словацкому клубу ДАК. Игра завершилась со счетом 0:2. По окончании встречи Черчесов заявил, что доволен тем, как она прошла.

«Я думаю, что мы провели очень хороший контрольный матч, он стоил этих двух с половиной часов дороги. Приятно видеть, что игру посетили наши болельщики.

В этом матче было очень важно было сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно тренируемся в таком составе. У нас нет десяти игроков, трое из которых уехали на Кубок Африки.

Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я не был доволен. У нас есть еще неделя, чтобы подготовиться к началу чемпионата, и мы надеемся, что коронавирус больше не принесет проблем», — приводит слова российского специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что до работы в Венгрии Черчесов пять лет тренировал сборную России.

Ранее президент «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире «Матч Премьер» заявил о планах клуба на собственных воспитанников.