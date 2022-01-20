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Рублев вышел в третий круг Australian Open

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Sergio Perez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над литовцем Ричардасом Беранкисом и вышел в третий круг Australian Open.

Встреча продлилась 1 час и 47 минут и завершилась победой россиянина со счетом 6:4, 6:2, 6:0.

Рублев совершил 11 эйсов, сделал три двойные ошибки и реализовал шесть из 15 брейк-пойнтов. Беранкис два раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок.

«Газета.Ru» провела тестовую онлайн-трансляцию встречи.

Australian Open стартовал 17 января и завершится 30 января. Действующим чемпионом турнира является первая ракетка мира Новак Джокович. В прошлом году в финале он оказался сильнее Даниила Медведева. Сербский теннисист не примет участие в турнире из-за аннулирования его австралийской визы.

Напомним, что при въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

Ранее третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев критически высказался о контроле ситуации с распространением коронавируса организаторами Australian Open.

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