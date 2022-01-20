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Галицкий рассказал, что нужно сделать, чтобы «Краснодар» выиграл чемпионат России

Галицкий: чтобы «Краснодар» стал чемпионом России, нужно иметь бюджет, как у «Зенита»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий в эфире «Матч Премьер» рассказал, что нужно сделать, чтобы его клуб стал чемпионом России.

«Что надо сделать «Краснодару», чтобы стать чемпионом? Нужно иметь такой же бюджет, как у «Зенита». Чудес не бывает. Не видел, чтобы «ПСЖ» с таким бюджетом последние места занимал. Худшее, что придумали, — это финансовый fair play. Мы не можем себе позволить сделать так, чтобы у клубов был равный бюджет. Это странная вещь», — сказал Галицкий.

После 18 туров «Краснодар» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 29 очков.

Напомним, что 13 января «Краснодар» сообщил о назначении немца Даниэля Фарке главным тренером команды. Соглашение с ним рассчитано до лета 2024 года. Немец — всего лишь четвертый иностранный специалист в клубе Галицкого. До этого с командой работали серб Славолюб Муслин, белорусы Олег Кононов и Виктор Гончаренко.

Ранее Галицкий рассказал, почему было принято решение назначить Фарке.

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Футбол. Чемпионат России
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