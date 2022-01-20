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Американский журналист назвал Овечкина единорогом

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Reuters

Журналист Майк Макинтайр высказался об игре российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает Winnipeg Free Press.

«Тот факт, что Овечкин забил на 266 голов больше, чем следующий лучший бомбардир с момента его вступления в лигу, показывает, насколько он особенный. Он единорог», — сказал

В матче против «Виннипега» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне. По системе гол + пас Овечкин является в этом сезоне безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 55 баллов.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил мнение, что Овечкин сможет поехать на Олимпиаду в 2026 году.

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Хоккей. НХЛ
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