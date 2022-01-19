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Фетисов: Овечкин вполне может приехать на Олимпиаду в Милан

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов считает, что 36-летний форвард «Вашингтон Кэпиталз» сможет поехать на Олимпиаду в 2026 году.

«У нас много ребят играли до сорока лет, так почему бы Овечкину не дотянуть до Милана? Если у Александра не будет серьезных травм, он вполне может приехать в Милан. Тем более, с его настроем и нацеленностью – не вижу никаких проблем. Жалко, что Александр Овечкин не доедет до Пекина вместе с нашей сборной. Александр готовился к этому вызову и возможности. Я с ним катался летом и видел его настрой на успешное выступление», — передает слова Фетисова «РИА Новости».

В матче против «Виннипега» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин забросил свою 27-ю шайбу в сезоне. По системе гол + пас Овечкин является в этом сезоне безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 55 баллов.

Также россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки, он занимает четвертое место в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 757 шайб в карьере.

Последний раз Овечкин выступал на Олимпийских играх в 2014 году. В 2018 и в 2022 нападающий пропускает Игры, как и все россияне, выступающие в НХЛ.

Ранее Валерий Каменский объяснил, почему Овечкин постоянно ставит рекорды.

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Хоккей. Сборная России
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