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Емельяненко одной фразой ответил на слова Монсона в свой адрес

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@alexemelyanenko/Instagram

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на слова Джеффа Монсона, который заявил, что собирается отправить Емельяненко в нокаут.

«Джефф — тот еще фантазер», — написал Емельяненко в Instagram.

Напомним, поединок Емельяненко и Монсона запланирован на 23 февраля.

Александр Емельяненко в профессиональной карьере провел 37 поединков и выступал в рамках таких промоушенов, как PRIDE, M-1 Global, RCC, ACA. В сентябре он провел бой против блогера Артема Тарасова — встреча длилась три раунда и завершилась победой Емельяненко единогласным решением судей.

С 2014 по 2017 год в карьере бойца наступила пауза. Емельяненко был осужден на четыре с половиной года за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. Через полтора года он вышел на свободу.

Ранее Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники.

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