Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на новость о том, что Россия может принять Евро-2032, передает «РБ Спорт».

«Для проведения Евро-2032 у России есть опыт, спортивные сооружения, гостиницы и отработана туристическая система. Было бы хорошо получить право провести чемпионат Европы», — сказал Колосков.

Напомним, что ранее Россия уже принимала крупные международные турниры. В 2018 году в нескольких городах страны прошел чемпионат мира ФИФА. В 2021 году в Санкт-Петербурге прошло несколько матчей чемпионата Европы — 2020.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году. Европейское первенство на этот раз примет Германия. Страна – хозяйка Евро-2028 еще не определена. На проведение турнира претендуют Турция, а также Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка).

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что не сомневается, что Россия может провести чемпионат Европы — 2032.