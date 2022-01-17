Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором на зимней Олимпиаде 2022 года, передает «Матч ТВ».

«Я надеюсь. Пригласят – я буду», — сказала Тарасова.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Тарасова прокомментировала падение Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы.