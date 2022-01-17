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Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором на Олимпиаде

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на вопрос, будет ли она работать комментатором на зимней Олимпиаде 2022 года, передает «Матч ТВ».

«Я надеюсь. Пригласят – я буду», — сказала Тарасова.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Тарасова прокомментировала падение Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате Европы.

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