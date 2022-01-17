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Тарпищев: решение по Джоковичу приняли под политическим давлением

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Global Look Press

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что государственные организации Австралии показали свою двоякость, отобрав у Джоковича право на участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Джокович только приобрел в своем имидже. Он бился за профессию, бился за право играть. В принципе не организаторы соревнований, а организации страны показали свою двоякость. Как можно было два раза давать и два раза отбирать визу? Это же нонсенс. Это неспортивно. То есть, решение приняли, видно, под политическим давлением. Ну, это же неправильно», — цитирует Тарпищева «Комсомольская правда».

При въезде в Австралию в ночь на 6 января для участия в Australian Open 34-летний серб столкнулся с визовыми проблемами из-за медотвода от вакцинации. Его виза была аннулирована.

10 января суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну, а 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном ее аннулировании.

16 января суд отклонил ходатайство адвокатов спортсмена. Это означает, что Джокович должен покинуть страну и пропустить турнир.

Ранее российский представитель в ООН Дмитрий Полянский назвал позорным решение Австралии по Джоковичу.

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